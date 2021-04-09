Один осужденный убил другого в колонии Алматинской области

В колонии Алматинской области один осужденный убил другого, передает zakon.kz.

Сегодня, 9 апреля в колонии средней безопасности Алматинской области один из осужденных в результате конфликта нанес другому телесные повреждения, повлекшие смерть. Конфликт произошел в камере дисциплинарного изолятора.

Сотрудники учреждения оказали первую медицинскую помощь. Бригада скорой помощи констатировала смерть.

С целью выяснения обстоятельств, на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа, представители прокуратуры и руководство ДУИС, - говорится в сообщении Комитета уголовно-исполнительной системы.

Отмечается, что осужденные ранее были судимы, по настоящему делу осуждены по статьям "Грабеж" и "Разбой". Являлись злостными нарушителями режима содержания и имели третью отрицательную степень поведения.

По данному факту материалы зарегистрированы в ЕРДР, проводится служебное расследование.