Спецоперация прошла в Туркестанской области

В Туркестанской области прошла спецоперация по ликвидации ОПГ вымогателей, сообщает zakon.kz.

В полицию с заявлением обратился житель Казыгуртского района. Он сообщил, что трое мужчин, угрожая ему расправой, требуют у него около 4 миллионов тенге.

Данный факт полицейские зарегистрировали в ЕРДР по ст.194 "Вымогательство".

Были проведены все необходимые оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых установили лиц, причастных к данному преступлению. Все они члены ОПГ. В результате успешно проведенных совместных оперативных мероприятий по месту жительства задержали 9 человек, они жители Казыгуртского, Келесского и Сарыгашского районов. Из числа подозреваемых 4 являются членами организованных преступных группировок. Трое из подозреваемых ранее судимые за хулиганство, похищение человека и вербовку лиц в целях организации террористической деятельности, - сообщили в полиции.

Расследованием занимается следственное управление ДП Туркестанской области. 4 лиц арестованы судом, 5 находятся под подпиской о невыезде.

У оного из подозреваемых при обыске в доме оперативники обнаружили обрез охотничьего ружья с повреждением номерного знака и металлический кастет. Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего и проверить причастность это преступной группы к другим преступлениям, - сообщили в ведомстве.