В Нур-Султане стабильно высокий рост заболеваемости коронавирусом

Руководитель Управления общественного здравоохранения Нур-Султана Тимур Муратов рассказал об эпидемиологической ситуации в городе, передает корреспондент zakon.kz.

Он отметил, что столица продолжает находиться в "красной" зоне.

Отмечается стабильно высокий рост заболеваемости. Ежедневно в среднем регистрируется порядка 430 случаев КВИ, что больше июля прошлого года. Тогда в среднем регистрировали 180 случаев за день, - сказал Муратов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Он добавил, что для лечения пациентов с коронавирусом в городе задействованы 14 стационаров, мощность которых - 1889 коек.

На сегодня 985 пациентов находятся в стационарах на лечении, из них с подтвержденным КВИ - 901, с вирусной пневмонией - 84 человека. В реанимации находятся 95 человек, из них на искусственной вентиляции легких - 21. На дому получают лечение порядка 4 тыс. человек, - уточнил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы.

Тамила Языкова, Нур-Султан