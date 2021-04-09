В Нур-Султане увеличивают количество прививочных пунктов

В Нур-Султане открывают дополнительные прививочные пункты. Об этом сообщил руководитель Управления общественного здравоохранения столицы Тимур Муратов, передает корреспондент zakon.kz.

Для охвата населения вакцинацией мы увеличили количество прививочных пунктов в медорганизациях с 36 до 100. Их работа продлена с 8:00 до 00:00 часов, - сообщил Тимур Муратов на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Также в ТРЦ MEGA Silk Way откроют дополнительный пункт вакцинации. На месте будут дежурить две бригады, до обеда две и до закрытия центра две. В составе бригад будут врачи и медицинские сестры.

Тамила Языкова, Нур-Султан