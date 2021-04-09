Новый трейлер финального сезона "Игры престолов" взбесил фанатов

На YouTube-канале GameofThrones опубликовали новый трейлер финального сезона. Это произошло в честь юбилея популярного сериала, передает zakon.kz.

7 апреля проекту исполнилось десять лет. В видео были собраны наиболее яркие моменты последних серий.

В комментариях не все пользователи оценили трейлер. Они напомнили о требовании переснять последние эпизоды. Кроме этого, комментаторы назвали "Игру престолов" лучшим сериалом с худшим финалом.

Я даже не могу заставить себя пересмотреть все шоу из-за того, как плохо оно закончилось. И это обидно, потому что первые четыре сезона были хороши, - написал один из комментаторов.

После выхода в мае 2019 года последней серии "Игры престолов" многие поклонники посчитали финал нелогичным, а действия персонажей - необоснованными. Они составили петицию с требованием переснять заключительную часть сериала.