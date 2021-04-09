Не стоит вакцинироваться разными препаратами - врач

Проректор по клинической работе НАО "Медицинский университет Караганды", внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Бахыт Кошерова отметила, что вакцинироваться необходимо только одним препаратом, передает корреспондент zakon.kz.

Нужно вакцинироваться только одной вакциной. Основная цель всех вакцин в том, чтобы выработать иммунитет на S-белок вируса. Это самый коварный белок, который вызывает тяжелое течение коронавирусной инфекции и приводит к тяжелым осложнениям. Все вакцины, которые выпускаются, содержат в составе S-белок. Самое главное, чтобы в организме выработались антитела на данный белок. Нет необходимости вакцинироваться несколькими вакцинами, - сказала Бахыт Кошерова на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

Она отметила, что на сегодняшний день уже есть предварительные результаты исследований российской вакцины "Спутник V", которые показали, что антитела в организме сохраняются шесть месяцев.

Но исследования продолжаются. Это может быть в дальнейшем пролонгировано до одного года, может и более. Времени мало прошло, чтобы уверенно и четко сказать, что после вакцинации иммунитет и антитела сохраняются в течение одного года, двух лет и более. Подождем, так как исследования еще идут. Надеемся, что получим определенные результаты, - добавила внештатный инфекционист Минздрава/

В пример она привела вакцинацию против дифтерии, где после прививки иммунитет сохраняется в течение 10 лет.

Тамила Языкова, Нур-Султан