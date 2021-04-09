В Карагандинскую область поступило около 24 тысяч доз вакцины от коронавируса

Широкомасштабная кампания по добровольной иммунизации населения от коронавирусной инфекции в Карагандинской области начнется 10 апреля. Привиться смогут все желающие старше 18 лет.

По словам руководителя Службы общественного здоровья Карагандинской области Бибигуль Тулегеновой, в регион поступило 23 740 доз вакцины.

В предстоящие три дня поступят еще 55 тысяч доз. Раньше работало всего 13 центров вакцинации с 30 прививочными кабинетами. Сейчас мы постепенно распределяем вакцину в центральные районные больницы, в районы и другие города. Привиться смогут все карагандинцы по месту жительства, - объяснила Бибигуль Тулегенова.

Иммунизация осуществляется вакциной "Спутник-V", произведенной Карагандинским фармацевтическим комплексом. Флакон рассчитан на 5 человек, поэтому необходима предварительная запись.

Подать заявку на вакцинацию можно по телефону в поликлинике по месту прикрепления, а также в мобильном приложении eGov mobile ("Запись на вакцинацию").

Список центров вакцинации с указанием телефонов и мест расположения размещен на сайте Управления здравоохранения Карагандинской области.