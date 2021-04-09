Вакцинация от COVID-19. Инфекционист Алматы ответила на ряд вопросов

Профессор, доктор медицинских наук кафедры инфекционных и тропических болезней КазНМУ им. Асфендиярова Куляш Курманова ответила на ряд вопросов про вакцинацию от коронавируса, передает zakon.kz.

- Куляш Байсеитовна, как вы оцениваете эпидемиологическую ситуацию в Казахстане и в Алматы в частности? Как вирус изменился с марта 2020 года и до сегодняшних дней?

- Эпидемиологическая ситуация в мире по КВИ напряженная, на сегодняшний день Алматы находится в "красной" зоне. Появляются новые штаммы КВИ в ряде стран Европы, Африки, которые быстро распространяются. И все же за период режима карантина в Казахстане удалось стабилизировать эпидемиологическую ситуацию, значительно снизить нагрузку на медицинские организации.

Необходимо носить защитную маску, а также соблюдать социальную дистанцию. Многочисленными исследованиями доказано, что ношение масок при воздушно-капельной инфекции, каковым является и коронавирус, значительно снижает инфицирование окружающих и самого человека. Поэтому лозунг "Защити себя и близких" очень актуален. Масочный режим не может иметь негативного влияния, если носить правильно.

- Недавно алматинские эпидемиологи говорили о трех мутированных штаммах коронавируса, которыми уже заразились местные жители. Есть ли данные о том, что штаммы вируса различаются в разных странах или разных регионах мира?

- Содержащий РНК коронавирус обладает высокой изменчивостью по своей природе. Под влиянием разных факторов коронавирус может мутировать. Клеточный иммунитет был выявлен у всех участников испытаний.

- На какой срок будет сохраняться этот выработанный иммунитет, равно как и иммунитет, приобретенный после естественного заболевания?

- Выработанный иммунитет после вакцинации "Спутник V" сохраняется до года и даже дольше. При естественном заболевании выработанный иммунитет может быть как продолжительным и напряженным, так кратковременным и слабым в зависимости от иммунологической реактивности организма переболевшего, также степени тяжести перенесенного заболевания. Коронавирус инфицирует не только органы дыхания, но клетки иммунной системы и другие ткани, вызывая мультисистемную воспалительную реакцию во всех тканях и органах.

- Скептики говорят: какой смысл в вакцине, если все равно появляются новые штаммы. Что вы скажете по этому поводу? На какой срок сохраняется иммунитет после вакцинации от COVID-19? Спасут ли вакцины от новых штаммов коронавируса?

- "Спутник V" и казахстанская вакцина QazCovid-in являются векторными и представляют собой рекомбинантные частицы аденовируса человека, в них есть протеин S-белок оболочки коронавируса, в отношении которого вырабатываются антитела. Эти вакцины будут эффективными против любых мутировавших штаммов коронавируса. Антитела к коронавирусу после вакцинации были обнаружены у 98% добровольцев.

- Вы уже получили прививку от коронавируса? Если да, расскажите о своем самочувствии. Проявились ли побочные явления?

- Я стою в списке сотрудников кафедры для прохождения вакцинации. Моя дочь и зять уже получили вакцину "Спутник V", перенесли прививку хорошо. У них не было никаких нежелательных реакций.

- Некоторые зарубежные и отечественные врачи-эпидемиологи говорили о том, что COVID-19 влияет на внутренние органы и что последствия болезни остаются даже после лечения. Какие рекомендации дадите тем, кто уже переболел?

- Согласна с мнением эпидемиологов и врачей разных специальностей. Повреждаются внутренние органы (головной мозг, сердце, почки, печень и т.д.) в результате заболевания коронавирусной инфекцией его последствия проявляются по-разному, у каждого человека в зависимости от состояния здоровья до болезни, тяжести течения самого инфекционного процесса. Поэтому каждый пациент нуждается в индивидуальном подходе. В целом необходима физическая активность, рациональное питание, полноценный сон, отказ от вредных привычек, побольше положительных эмоций. Все это повышает иммунитет.

- Что бы вы сказали жителям города, которые хотят защитить себя и близких от опасного вируса, но с настороженностью относятся к вакцинации.

- "Спутник V" и казахстанская вакцина QazCovid-in являются хорошо очищенными и безопасными вакцинами, прошедшими все этапы клинических испытаний. Согласно мнениям сотни тысяч лиц, получивших первый и второй компонент вакцины "Спутник V", она не имеет нежелательных побочных эффектов и безопасна.

- Кому вы рекомендуете дождаться казахстанской вакцины?

- Наша отечественная вакцина по аналогии, как "Спутник V", но она инактивированная. Она не размножается. Безусловно она более безопасна для людей со слабым иммунитетом. Люди, у которых имеются аллергические реакции или предрасположенность, должны пройти консультацию со специалистом.

- Есть ли вакцины от коронавируса для детей?

- Мы знаем, что наши дети получают прививки согласно национальному календарю, как и делается во всем мире. В принципе детей можно прививать, однако достоверных клинических испытаний в отношении вакцин пока не накопилось. Из настороженности не рекомендуют. У нас такого опыта пока что нет, но жизнь покажет. Или же можно прививать вакциной, которая называется "Спутник Лайт". Она ослабленная, которую, в общем рекомендуют детям, но нужно получить клинические испытания на добровольцах.