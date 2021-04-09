Каспий не пострадает - экологи

Комитет экологического регулирования и контроля сделал заявление по поводу обсуждаемой в социальных сетях темы касательно проекта "Морские судоходные каналы". Напомним, компания "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В." (NCOC) планирует реализацию данного проекта для предотвращения возможной остановки одного из крупнейших месторождений Казахстана – Кашаган.

Как отметил председатель Комитета Зулфухар Жолдасов, в ноябре 2020 года в Департамент экологии по Атырауской области для проведения комплексной вневедомственной экспертизы от филиала NCOC поступил проект "Оценка воздействия на окружающую среду" к проекту "Обустройство объектов месторождения Кашаган. Морской комплекс. Морские судоходные каналы".

В представленном проекте рассматривается строительство судоходных каналов к морским объектам месторождения Кашаган. Общая длина каналов составит 56,05 километров, а строительные работы будут осуществляться в три навигационных сезона – в 2021, 2022 и 2023 годах. Выбранный вариант размещения и строительства морского канала и разворотных бассейнов представлен наиболее безопасным и экологичным вариантом среди других рассмотренных альтернативных предложений, - подчеркнул глава Комитета.

Кроме того, в ведомстве сообщили, что в конце прошлого года Департаментом по проекту NCOC был проведен экспертный совет, по итогам которого был направлен для разрешения ряд замечаний. После их устранения в феврале 2021 года в Департамент повторно поступил вышеуказанный проект и уже 25 марта текущего года было выдано положительное заключение государственной экологической экспертизы одновременно с разрешением на эмиссию в окружающую среду.

Необходимо отметить, что 21 сентября 2020 года Управлением природных ресурсов и регулирования природопользования Атырауской области были организованы общественные слушания по данному проекту, - сказал Зулфухар Жолдасов.

В итоге данный проект был согласован с соответствующими компетентными государственными органами.

Что касается неизбежного ущерба рыбным ресурсам в процессе строительства канала, то документально доказано, что при проведении планируемых работ проектом предусмотрен максимальный комплекс природоохранных мероприятий для сохранения экосистемы моря и снижения воздействия на окружающую среду, - пояснил председатель Комитета.