В Казахстане расширят перечень жертв политических репрессий, имеющих право на реабилитацию

Фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий будет пополняться новыми материалами. Сегодня в этом фонде хранится 1040 единиц архивных дел касающихся жертв политических репрессий. Об этом сообщил заместитель премьер-министра РК Ералы Тугжанов на брифинге в СЦК, передает корреспондент zakon.kz.

Тугжанов напомнил, что Указом президента РК от 24 ноября 2020 года создана госкомиссия по полной реабилитации жертв политических репрессий. Планом работы госкомиссии предусмотрено 19 мероприятий.

К реализации мероприятий привлечены ученые, эксперты, работники архивных учреждений с созданием специальных комиссий и рабочих групп. Для выработки подходов и критериев реабилитации жертв политических репрессий будет проведена серия круглых столов, онлайн-конференций, совещаний с учеными, краеведами, правозащитниками, членами госкомиссии. Все материалы будут классифицированы по видам репрессий и категориям репрессированных, - сказал он.

По его словам, руководители подкомиссии вместе с сотрудниками министерств образования и науки, культуры и спорта будут проводить выездные инспекции в регионы для контроля за деятельностью региональных комиссий.

Министерством культуры и спорта в текущем году создан специализированный фонд архивных материалов по вопросам политических репрессий на базе Национального архива и Центрального госархива. Сегодня в данном фонде хранится 1040 единиц архивных дел касающихся жертв политических репрессий. Фонд будет пополнятся за счет вновь рассекреченных документов в рамках деятельности комиссии, - подчеркнул заместитель премьер-министра.

Тугжанов добавил, что по итогам деятельности госкомиссии будет проведена работа по законодательному обеспечению вопросов полной реабилитации жертв политических репрессий.

Будут разработаны законопроекты, первое, "О полной реабилитации жертв политических репрессий", и второе "О внесении изменений и дополнений в ряд действующих законов". Также будут выработаны новые механизмы реабилитации жертв политических репрессий и расширены перечень лиц, имеющих право на реабилитацию, - заключил он.

Оксана Скибан, Нур-Султан