Член МОК Лалович озвучил правду о возможности возврата AIBA в олимпийскую семью

Международная ассоциация любительского бокса AIBA пока не хочет меняться и рискует не получить в ближайшее время членство в Международном олимпийском комитете (МОК). Об этом стало известно от члена МОК, руководителя Объединенного мира борьбы (UWW), главы мониторингового комитета МОК по отслеживанию изменений и расследованию ситуации в AIBA Ненада Лаловича, передает zakon.kz.

В мае 2019 года AIBA была лишена членства в МОК. Боксерскую организацию обвиняли в коррупции, предвзятом судействе и в отсутствии реформ. Известно, что большие проблемы у AIBA начались, когда ее ранее возглавил узбекский олигарх Гафуром Рахимовым, который по данным правоохранительных органов США является приближенным к трансатлантическим криминальным структурам.

Недавно прошли выборы нового руководителя AIBA. им стал россиянин Умар Кремлев. Он через исполком провел поправку в устав AIBA, чтобы лишить Гафура возможности вновь влиять на организацию. Но, кажется, что даже такие меры не помогут AIBA вернуться в олимпийскую семью.

Будучи главой мониторингового комитета МОК по отслеживанию изменений и расследованию ситуации в AIBA, я не хотел бы говорить о каких-то предварительных результатах расследования. Они будут однозначно озвучены на официальном уровне комиссией МОК. Но могу сказать, что в составе мониторингового комитета я встречался с Умаром Кремлевым. Другое, что нужно понимать, что Aiba – отстраненная международная федерация, она была проинформирована, какие изменения во всем нужно ей провести, чтобы вернуться в олимпийскую семью. Но, к сожалению, ничего из этого не делается, комитет МОК пока не обнаружил позитивных изменений, - констатировал Ненад Лалович на пресс-конференции в Алматы в преддверии Азиатского отборочного турнира по трем стилям борьбы на Олимпиаду в Токио.

Он напомнил, что именно МОК, а не AIBA будет организовывать боксерский турнир в Токио.

Те турниры, которые сейчас проводит AIBA, в том числе чемпионат мира по боксу, они нужны для спортсменов, чтобы они тренировались, у них была соревновательная практика перед Олимпиадой. Мы, как комиссия МОК, можем фиксировать на этих турнирах, есть ли изменения в плане открытости, реформ организаций, всех других проблем. Увы, пока изменения не обнаружены, поэтому мы не можем пойти на дальнейшие переговоры. Тот путь, по которому AIBA хочет с нами коммуницировать, нас не устраивает, - сказал Лалович.

Альберт Ахметов