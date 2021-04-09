Стрельба в Алматы попала на видео

В Алматы неизвестные люди открыли стрельбу, передает zakon.kz.

Информация об этом появилась в соцсетях.

Автор видео сообщил, что это произошло утром, примерно в 10 часов.

Приехали какие-то неизвестные лица на двух машинах, вышли трое, стояли долго, покушали покупные пирожки, вытерли руки салфетками, выкинули мусор, прямо в поле, конечно это же свалка. Потом открыли багажник и вытащили винтовку. Сначала целились в окна близстоящих домов, потом оглядываясь по сторонам выстрелили в наше любимое поле. Сначала стрелял парень худощавый в спортивке, потом стрельбу продолжил мужчина с полным телосложением… "Тир для местных братанов", – цитирует пост автора видео rus.azattyq-ruhy.kz.

В полиции сообщили, что участники этой сцены установлены.

По данным управления полиции Алатауского района, сегодня в ходе мониторинга соцсетей, в первой половине дня, был выявлен данный факт. Сотрудники полиции установили лиц, фигурировавших на видео. Они доставлены в полицию, ведется разбирательство. Действиям каждого из них будет дана правовая оценка, с дальнейшим принятием мер в соответствии с законом, - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Там добавили, что будет установлена принадлежность и происхождения оружия.