Ужесточат ли карантин в Алматы

Заместитель главного санитарного врача Алматы Асель Калыкова рассказала, будет ли ужесточен карантин в связи с ростом количества заболевших коронавирусом, передает zakon.kz.

Если говорить об усилении, то этот вопрос будет рассмотрен при дальнейшем увеличении случаев и, как мы говорили, увеличении случаев госпитализации в инфекционные стационары, - сказала Калыкова.

Алматы бьет рекорды по заражаемости коронавирусом. Накануне, 8 апреля, в городе зарегистрировали 717 случаев заражения. Это самое большое число заболевших по стране.

На прошлой неделе в мегаполисе начали прививать от коронавируса всех желающих. В Управздраве сообщили, что это была тестовая вакцинация. Массовая вакцинация может начаться 13 апреля.

Читайте также: Как записаться на вакцинацию в Алматы