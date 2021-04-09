Назван безопасный способ проводить соревнования в условиях пандемии

Объединенный мир борьбы (UWW) является единственной международной федерацией, которая проводит континентальные турниры без единой отмены. Это большой вызов, но он возможен. Даже в условиях пандемии коронавируса. О том, как удается проводить соревнования по борьбе в столь сложное время, рассказал в Алматы президент UWW, член МОК Ненад Лалович, передает zakon.kz

На заседании правления UWW было принято решение о том, что отбор на Олимпиаду в Токио в борьбе пройдет тем же путем, как это было бы, если бы не случилось пандемии COVID-19.

Это справедливый отбор спортсменов на Игры. Одна из основных задач состоит в том, что борцы должны выигрывать свои путевки на Олимпиаду на ковре, а не решением кого-то или по положению в рейтинге. Поставив перед собой такую очень трудную задачу, мы не побоялись тех условий, в которых оказались. И эта задачу сейчас получается выполнить благодаря крепким национальным федерациям, - пояснил Ненад Лалович.

По его словам, 2 недели назад UWW пришлось срочно менять место проведения Африканского олимпийского турнира из-за того, что в последний момент правительство страны-организатора, которое ранее соглашалось принять эти соревнования, приняло решение отменить его.

В конце концов нам удалось решить этот вопрос, на помощь пришла одна из соседних африканских стран, там нам удалось провести турнир. Мало того, что нам удалось этот турнир, мы провели его без заболеваний, без единого случая заражения COVID-19, на прекрасном уровне. Это только один из примеров, как можно проводить все отборочные мероприятия на континентальном уровне в нынешних тяжелых условиях. Такой успех основывается на работе национальных федераций в сотрудничестве с правительствами. - сообщил глава UWW.

Также Лалович озвучил, что применяемые ограничения согласно санитарным протоколам и правилам позволяют подготовиться к безопасному проведению Олимпиады в Токио. Туда не пустят многих во имя спорта.

Азиатский отборочный турнир по борьбе сейчас проходит в Алматы. Еще одно важное мероприятие состоится 12 апреля - выборная генеральная ассамблея азиатского континента, где наш соотечественник, легендарный борец, член бюро Объединенного мира борьбы, президент Азиатского совета борьбы Даулет Болатович Турлыханов будет избираться на второй четырехлетний срок президентства. Напомним, что Даулет Болатович Турлыханов был избран президентом Объединенного мира борьбы Азия в 2017 году на генеральной ассамблее в Нью-Дели (Индия).

Сразу же в период с 13-18 апреля пройдет очередной чемпионат Азии среди взрослых 2021 года в 10 весовых категориях по трем стилям борьбы.

Олимпиада в Токио пройдет в июле-августе 2021 года.

Альберт Ахметов