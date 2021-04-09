Сильный ветер и туман обещают казахстанцам в субботу 10 апреля

Ухудшение погоды обещают казахстанцам, проживающим в Северо-Казахстанской, Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Западно-Казахстанской и Мангистауской областях, передает zakon.kz.

"Казгидромет" выпустил штормовое предупреждение, согласно которому в СКО ожидается туман, а в Кызылординской, Карагандинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистаусокй областях ожидается усиление ветра до 15-20 м/с в ночь с 9 на 10 апреля и в течение дня 10 апреля.

Проживающих в этих регионах просят быть осторожными.