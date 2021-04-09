13-летний москвич украл 3 млн рублей у отца и уехал в Екатеринбург

6-классник из Москвы устроил настоящий спектакль своим родителям. Вместе с друзьями он придумал схему по отъему денег у собственных родителей, передает zakon.kz.

По информации МК, утром мама, как обычно, отвезла сына в школу и даже не догадывалась, что у парнишки в голове мысли вообще не про учебу, ведь накануне он присвоил папины сбережения, а также его новый айфон и перевел с отцовской карты на свою дополнительно 100 тыс.рублей.

Кражу денег отец мальчика обнаружил в этот же день. Он стал звонить сыну, но тот уже был вне зоны доступа. Отмечается, что в это время подросток вместе с друзьями направлялся в Екатеринбург. Там подростки планировали имитировать похищение, чтобы родители шестиклассника регулярно присылали деньги.

Однако первого транша ребята так и не дождалась — к ним в гости нагрянули полицейские. Компанию задержали, а деньги отобрали- юные дельцы не успели потратить ни копейки.

По предварительным данным, идею со лже-похищением придумал репетитор школьника, который также руководил операцией и раздавал криминальные идеи.