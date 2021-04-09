Мамин посетил Байконыр и провел переговоры с Рогозиным

Премьер-министр РК Аскар Мамин в ходе рабочей поездки ознакомился с социально-экономическим развитием города Байконыр Кызылординской области, а также реализацией совместных казахстанско-российских проектов в космической сфере, сообщает zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра.

Главе Правительства доложили о ходе проведения работ по газификации и водоснабжению города, развитию туристической инфраструктуры, а также созданию СЭЗ "Байконур" в г. Байконыре. После совместного наблюдения за запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18" и его стыковкой с Международной космической станцией Глава Правительства обсудил с генеральным директором государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" Дмитрием Рогозиным актуальные вопросы казахстанско-российского сотрудничества в космической сфере.

Премьер-министр принял участие в пленарном заседании конференции, посвященной 60-летию первого полета человека в космос.

Глава Правительства зачитал приветственное обращение Президента РК Касым-Жомарта Токаева к участникам мероприятия.

С космодрома Байконур, который вот уже 65 лет остается крупнейшей космической гаванью мира, просторы необъятной Вселенной осваивали 150 космонавтов. В их числе казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев и Айдын Аимбетов. Уверен, дальнейшее активное и плодотворное сотрудничество Казахстана и России будет содействовать реализации совместных проектов и программ в области космических исследований и пилотируемых полетов. Аскар Мамин

В пленарном заседании конференции приняли участие глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, заместитель администратора NASA Кеннет Бауэрсокс, казахстанские космонавты Токтар Аубакиров, Талгат Мусабаев, Айдын Аимбетов и Мухтар Аймаханов, руководство спутниковых операторов "One Web" и "SES Networks" и др.