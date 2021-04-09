Пытался покончить с собой – мужчину выселяют из квартиры в Нур-Султане

В столице мужчина пытался покончить с собой в знак протеста. Он задолжал банку по кредиту и его пытаются выселить из квартиры, сообщает zakon.kz.

По словам отчаявшегося мужчины, крышу над головой у него отбирают незаконно, передает Astana TV.

Так отчаянно Мадияр Исмаилов пытается отстоять свое жилье. Семь лет назад мужчина переехал домой из Узбекистана. Купил квартиру в ипотеку, куда и перевез родных: супругу, трое детей и семерых внуков. Платил каждый месяц по 200 тысяч тенге. Но потом начались финансовые проблемы. И банк, по словам Мадияра, переделал ипотечный договор в рассрочку. Ежемесячная сумма долга выросла до одного миллиона тенге. Это для переселенца оказалась неподъемной суммой. Сейчас мужчину выселяют.

Я выплатил половину стоимости этой квартиры! Половину! Но у меня все равно отнимают квартиру. Ее выставили на торги и продали, хотя я обращался за рефинансированием. житель города Нур-Султан Мадияр Исмаилов

Несмотря на все финансовые сложности, мужчина выплатил половину стоимости жилья, но потом началась пандемия, рассказывает Исмаилов. Тогда он обратился в банк за рефинансированием и получил отказ. За одобрением пошел в столичный акимат, чтобы воспользоваться программой рефинансирования ипотечных жилищных займов. Но чиновники вопрос рассматривали слишком долго, жалуется мужчина. Он обратился в марте, а добро ему дали только в августе.

В акимате признают, рассмотрение заявки Исмаилова действительно затянулось из-за пандемии. За это время банк уже успел выставить квартиру на торги и продать.

Исмаилов, он обратился в конце марта месяца, как раз, вы знаете, город был закрыт на карантин. В августе месяца все-таки мы провели комиссию. Мы рассматриваем. Мы даем наше решение, которое банк не то, что обязан, а они подлежат исполнению в банках, но раз банк уже принял такое решение, в дальнейшем мы уже ничего предпринять не можем. руководитель отдела управления жилья и жилищной инспекции города Нур-Султан Зарема Сикимова

В банке по этому вопросу прислали письменный ответ, где уточнили, что история Мадияра Исмаилова является банковской тайной. Поэтому детали специалисты разглашать не имеют право.

Теперь у квартиры Исмаиловых новые владельцы. Но мужчина категорически отказывается выселяться. Даже пытался облить себя бензином и поджечь. Канистру с горючим спрятал в электрощитке в подъезде. К счастью, прибывшим для взлома квартиры ЧСникам удалось ему помешать.