Одетые в черное сотрудники УИС ВКО задержали "перебросчика"

Злоумышленник пытался ночью перебросить крупную партию дорогих смартфонов на территорию колонии в ВКО, сообщает zakon.kz.

Однако, отбывающий наказание за колючей проволокой, друг не дождался 11 полных комплектов новых смартфонов с наушниками, зарядными устройствами, сим-картами. Кроме того, в пакете были таблетки темно-зеленного цвета.

Преступник не заметил сотрудников колонии, которые прятались в черной одежде в заброшенных зданиях и в ямах. Направился к ограждению и достал обмотанные скотчем пакеты. Когда он попытался их перебросить, несколько сотрудников с разных сторон окружили его. Растерявшийся злоумышленник, бросив все, попытался сбежать, однако уйти не сумел, был взят с поличным.

В отношении нарушителя составлен протокол. Изъятые таблетки направлены на СХЭ. В случае обнаружения наркотических веществ, данному гражданину грозит административная или уголовная ответственность, согласно действующему законодательству. начальник Департамента УИС по ВКО полковник юстиции Джанболат Калетаев

Также полковник отметил, что сотрудники колонии стараются опередить злоумышленников. Зимой уже была предотвращена попытка переброса, когда сотрудники в белых противочумных костюмах, схожим образом задержали преступника.