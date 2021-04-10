Принц Гарри вернется в Великобританию ради похорон дедушки

Принц Гарри собирается прилететь из США в Великобританию, чтобы проводить в последний путь своего деда, герцога Эдинбургского Филиппа, сообщает zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, пока неизвестно, присоединится к нему его супруга, герцогиня Сассекская Меган Маркл.

Как отмечает издание, если принц Гарри прилетит на родину, то ему, как и любому въезжающему в Великобританию человеку в условиях коронавирусных ограничений, придется провести 10 дней на самоизоляции.

Ранее многие упрекали Гарри за то, что он так и не приехал проститься с дедушкой. Когда в феврале Филипп попал в больницу, члены королевской семьи попросили опального принца прибыть в Лондон и увидеться с родственником. Однако Гарри так и не сделал этого.

Британцы предполагают, что воссоединение герцога Сассекского с его братом Уильямом и отцом Чарльзом будет достаточно неловким, учитывая скандальное интервью Опре Уинфри.

Принц Филипп, герцог Эдинбургский, скончался в пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке. В июне ему исполнилось бы 100 лет.

Похороны не будут государственными, принц будет погребен в Виндзоре. Он много лет сам работал над сценарием своих будущих похорон.