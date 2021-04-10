Казахстанский боксер нокаутировал украинца на вечере бокса в Алматы

10 апреля 2021, 06:38
Фото: sports.kz

Казахстанский боксер Айдос Медет (5-0, 3 КО) выступил на вечере бокса в Алматы, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

Вечер был организован компаниями MTK Kazakhstan и Tukeshov Boxing Event.

Соперником 20-летнего Медета стал 22-летний украинец Павел Трипутень (2-7-1).

Бой в полулегком весе был рассчитан на шесть раундов и закончился победой Айдоса техническим нокаутом во втором раунде, причем соперник успел побывать в нокдауне за несколько десятков секунд до этого.

Таким образом, Айдос Медет одержал шестую победу в своей профессиональной карьере, а Павел Трипутень потерпел восьмое поражение на профи-ринге. Добавим, что в любителях Медет становился чемпионом Казахстана среди кадетов.

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