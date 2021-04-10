Актауские медработники через суд добились выплату "ковидных" надбавок

11 медиков были вынуждены обратиться в суд, указав, что им со стороны Мангистауской областной больницы не были выплачены надбавки к зарплате в полном объеме, сообщает zakon.kz со ссылкой на инАктау.

Размер положенных дополнительных выплат каждого из истцов варьировался от 45 до 154 тысяч тенге.

Суд принял решение в пользу медработников, обязав ответчика произвести выплату надбавок за их труд. Решение суда предписано исполнить немедленно, - сообщили в пресс-службе Мангистауского областного суда.

8 апреля стало известно, что административный персонал Мангистауской областной больницы распределил между собой 30 млн тенге, предназначенных для выплаты "ковидных" надбавок медработникам.

Ранее правительством для финансовой поддержки работников системы здравоохранения, задействованных в противоэпидемических мероприятиях по борьбе с COVID-19, были выделены средства и в законодательном порядке установлены размеры надбавок к заработной плате медработников.