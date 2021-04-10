Еще 12 казахстанцев скончались от коронавирусной инфекции

Информация о заболеваемости коронавирусной инфекцией в РК на 10 апреля, сообщает zakon.kz.
На 10 апреля лечение от КВИ продолжают получать 31 360 человек (30 640 КВИ+ и 720 КВИ-), из них в стационарах находится – 11 505 пациентов, на амбулаторном уровне – 19 855 пациентов.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:
• в тяжелом состоянии – 523 пациента,
• в состоянии крайней степени тяжести – 162 пациента;
•на аппарате ИВЛ – 95 пациентов.
За сутки от коронавируса скончались 13 казахстанцев. Всего с 13 марта 3202 случаев с летальным исходом.
Данные по заболеваемости пневмонией с признаками COVID-19
На 8 апреля 2021 года зарегистрирован 101 новый случай заболевания, 1 случай с летальным исходом. Выздоровели 170 человек.
С 1 августа 2020 года зарегистрировано:
Заболевших - 51 260, случаев с летальным исходом - 722, всего выздоровели – 49 818 человек.
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