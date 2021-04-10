Рушил стереотип про Бората: Стендап-комик из Казахстана пришел к Урганту

Стендап-комик из Казахстана Евгений Чебатков пришел в гости к ведущему российского вечернего шоу Ивану Урганту, передает zakon.kz.

Стендап-комик родился и вырос в Усть-Каменогорске. После школы он переехал в Томск и поступил в Томский университет. В 2015 году Чебатков перебрался в Москву и стал ведущим на радио Comedi Radio. На телевидении он дебютировал в шоу Stand Up.

Евгений в своей манере спародировал акценты разных языков, рассказал какой город любит больше всего и представил анонс нового выступления.

Во время интервью комик рассказал об опыте выступлений в Канаде, где проучился два года.

Я там начал выступать, просто попробовал. Я там эксплуатировал тему фильма "Борат", потому что я из Казахстана и "Борат" тогда был на подъеме, волна (популярности – прим. ред.) от него была. И я такой: "Ну, чуть-чуть с этим поиграю". Рушил этот стереотип, насколько мог, – поделился он.

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Ранее интервью у Евгения взял российский блогер Юрий Дудь. Он рассказал Юрию о личной и профессиональной жизни. Кроме этого, он рассказал, как на казаха реагируют в России.