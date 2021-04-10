Сколько регионов Казахстана находятся в красной зоне

Восемь регионов Казахстана по-прежнему находятся в красной зоне по коронавирусу, сообщает zakon.kz.

Об этом сообщает Telegram–канал МВК по нераспространению коронавирусной инфекции.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 10 апреля 2021 года.

В "красной" зоне: город Нур-Султан, город Алматы, Атырауская, Актюбинская, Акмолинская, Алматинская, Западно-Казахстанская и Карагандинская области.

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В "желтой" зоне: город Шымкент, Кызылординская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Мангистауская области.

В "зеленой" зоне - все остальные регионы.