Мужчин с боевыми гранатами задержали в центре Киева

У двух мужчин около станции метро "Площадь независимости" в центре Киева сотрудники Национальной гвардии Украины изъяли боевые гранаты, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Гвардейцы с сотрудником полиции <…> заметили подозрительных мужчин, которые имели признаки алкогольного опьянения и остановили их для поверхностной проверки. При проверке личных вещей в сумке одного из них было замечено два предмета, похожих на гранаты. Нацгвардия Украины

Как отметили в ведомстве, взрывотехниками были идентифицированы боевые гранаты Ф-1 и РГД-5. Мужчин задержали, а также в отношении них открыли уголовное дело по статье УК Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

В Нацгвардии уточнили, что указанная статья предусматривает санкции в виде лишения свободы на срок до семи лет.