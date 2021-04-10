"Астана" разнесла "Атырау" в матче третьего тура КПЛ

"Астана" на своем поле сыграла с "Атырау" в матче третьего тура Казахстанской премьер-лиги (КПЛ), передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Гости с первых минут пошли вперед и забили усилиями Алекса Джуниора, однако затем быстро получили три гола от Абата Аймбетова и дважды Абзала Бейсебекова, ассистировал все время Марин Томасов. "Нефтяники" могли сократить разрыв, однако Джуниор не забил пенальти, его взял Дмитро Непогодов, который после перерыва совершил ряд спасений, а свой шанс в нападении снова использовал Аймбетов, итог подвели Брайан и оформивший дубль Роман Муртазаев. 6:2 - сильнее столичные игроки.

Таким образом, "Астана" набрала восемь очков и идет в группе преследователей "Кайрата", у которого уже 10 очков, а "Атырау" с нулем баллов в числе аутсайдеров.

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