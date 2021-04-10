Список злостных нарушителей карантина опубликовали в Алматы

В ночь на 10 апреля мониторинговые группы Алматы выпроводили из компьютерного клуба, бара и кафе порядка 300 человек. Больше всего нарушителей находились в ночном клубе "Барвиха" - почти 60 посетителей, сообщает zakon.kz.

Всего в ночь на 10 апреля в Алматы выявлено 15 нарушений установленных ограничений. Из них 13 объектов: рестораны, кафе и магазины, один компьютерный клуб и ночной клуб. пресс-служба акимата Алматы

Отмечается, что всего в управления полиции доставлены 48 человек.

К примеру, в Ауэзовском районе работал компьютерный клуб RGB, где находились около 40 человек. В Бостандыкском районе функционировал лаунж-бар 75 Project, где находились 40 посетителей. В Жетысуском районе нарушали карантин примерно 40 человек в кафе "Эльнарус". В Медеуском районе около 60 человек находились в клубе "Барвиха", - перечислили в пресс-службе.

В ведомстве также сообщили, что со всеми нарушителями проведена беседа, в отношении владельцев заведений составлены административные протоколы.

В акимате Алматы призывают население придерживаться карантинных ограничений и не посещать объекты, где имеется высокий риск заражения.