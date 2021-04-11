Казахстанские теннисисты стали победителями турнира в Хорватии

Казахстанские теннисисты Александр Недовесов и Андрей Голубев стали лучшими на турнире серии "Челленджер" в Хорватии с призовым фондом около 45 тыс. евро, сообщает zakon.kz.

(10 апреля - прим. ред.) в финале казахстанскому тандему противостояли Ян Зелински и Шимон Валков. Поляки очень старались в поединке с фаворитами. В четвертом гейме первого сета даже забрали подачу соперников и вырвались вперед - 3:1, однако в следующем розыгрыше наши парни сделали ребрейк и восстановили равновесие. Дальше уже казахстанцы не теряли подачу и взяли первую партию со счетом 7:5. пресс-служба Федерации тенниса Казахстана

Во второй партии оппоненты уверенно держали подачу, не подпуская друг друга к брейк-пойнтам. Дело дошло до тай-брейка, где более расторопными оказались поляки – 7:6 (7:5).

В решающем третьем сете, который играли по правилам тай-брейка, казахстанцы со старта ушли вперед (3:0), к середине партии подпустили оппонентов к себе на минимальное расстояние (5:4), но в итоге выиграли уверенно – 10:5, - добавили в ФТК.

В федерации напомнили, что Голубев и Недовесов в прошлом сезоне вместе выиграли три титула в парном разряде различных челленджеров. В начале этого года Недовесов успел взять три титула этой же серии с украинцем Денисом Молчановым, а Голубев пока в нынешнем году обходился без побед.