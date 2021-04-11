В Шымкенте и 10 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и 10 областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 11 апреля в Туркестанской области местами ожидаются пыльная буря, утром и днем - гроза, возможен град. Местами ожидается ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте ожидается ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный 15-20, порывы 23 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северный, северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской области ожидается ветер юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Атырауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный местами 15-20 м/с. В Атырау ожидается пыльная буря, ветер юго-восточный порывы 15-18 м/с.

в Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер восточный, северо-восточный, ночью и утром местами 15-20 м/с. В Кокшетау ночью и утром ожидается туман.

В Костанайской области местами ожидается туман.

В Караганде ожидается ветер северо-восточный, днем порывы 18 м/с. В Жезказгане ожидается ветер северо-восточный, порывы 18 м/с.

11-12 апреля в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман. В Петропавловске ожидается туман.

11-13 апреля в Жамбылской области местами ожидаются туман, гроза, ветер северо-восточный 15-20 м/с, ночью и утром 12 апреля - порывы 25 м/с. В Таразе 11-13 апреля ожидаются туман, гроза, днем 11 апреля - ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

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