Казахстанская теннисистка выиграла парный разряд турнира в Швейцарии

Казахстанская теннисистка Анна Данилина с грузинкой Екатериной Горгодзе выиграла парный разряд турнира серии ITF в Швейцарии с призовым фондом в 60 тысяч долларов, передает zakon.kz со ссылкой на sports.kz.

Как сообщает пресс-служба ФТК, на турнире в Беллинцоне пара Данилина/Горгодзе была посеяна под третьим номером. В первом круге этот тандем обыграл хозяек корта — Дженни Дерст и Себастьяну Скллипоти — 6:2, 6:2. Затем в четвертьфинале казахстанско-грузинская пара встретилась с интернациональным дуэтом — Ангелина Калинина (Украина)/Валерия Савиных (Россия) — и выиграла 7:6, 6:4.

В полуфинале казахстанке и грузинке противостояли представительницы Чехии — Анастасия Детюк и Йохана Маркова, которые в четвертьфинале выбили из борьбы первый сеянных соревнования — Лидию Морозову (Беларусь)/Кристину-Андреа Миту (Румыния) — 7:6, 3:6, 10:8. Однако, противопоставить что-либо Данилиной и Горгодзе они не смогли — 6:2, 6:2. В решающем матче Данилина и Горгодзе сошлись с Ребеккой Марино (Канада)/Юни Наито (Япония). Первый сет встречи получился достаточно напряженным — соперницы постоянно выходили вперед, а Данилина и Горгодзе отыгрывались.

Так продолжалось до восьмого гейма, в котором Наито и Марино сделали первый брейк-пойнт в матче и оторвались — 5:3. В следующем розыгрыше казахстанско-грузинский дуэт сделал ответный брейк-пойнт, а затем сравнял счет на своей подаче. На этом Данилина и Горгодзе не остановились, взяли третий гейм подряд на подаче соперниц, и поставили точку в первой партии на своей подаче — 7:5.

Во второй партии Данилина и Горгодзе взвинтили темп и ушли в отрыв, держа комфортный отрыв до конца матча. Итог противостояния 7:5, 6:3.

Таким образом, казахстанка выиграла первый титул за последние полтора года, 16-й в карьере и 15-й в парных разрядах серии ITF. Личный рекорд Данилиной по титулам за сезон — 6 (столько она выиграла в 2019-м в парном разряде).