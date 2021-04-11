255 сигналов о нарушениях зафиксировали на выборах в Кыргызстане

Координационная группа оперативного реагирования, в которую входят представители ЦИК, МВД и Генеральной прокуратуры Кыргызстана, получила 255 сигналов о нарушениях, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Нарушения были допущены как в ходе электоральной кампании перед местными выборами и референдумом, так и непосредственно в день голосования.

У нас всего поступило 255 информаций [о нарушениях]. Были сообщения в социальных сетях, обращения партий. Из них преступлений - 41. Основные - это подкуп, 24, - сказал начальник отдела следственного управления МВД Султан Макилов, выступая на брифинге в ЦИК.

Он также сообщил, что по итогам состоявшихся в субботу предварительных выборов, в которых принимали участие люди с ограниченными возможностями передвижения, в Бишкеке были отменены результаты голосования с шести участков из-за нарушений.

11 апреля на территории Кыргызстана, в которой зарегистрировано 3,6 млн избирателей, проходят референдум о внесении поправок в конституцию и выборы в местные органы власти.