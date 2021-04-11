В Алматинской области задержали водителя Lexus, перегородившего дорогу "скорой"

В Алматинской области к административной ответственности привлекли водителя, мешавшего проехать скорой помощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт МВД РК.

Водитель кареты скорой помощи заснял на видео машину, которая мешала ему проехать. Случай был запечатлен в Карасайском районе.

О факте нарушения правил парковки транспортного средства стражи порядка узнали во время мониторинга сети. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали 37-летнего водителя автомобиля Lexus.

Хочется отметить, что в полицию часто поступают жалобы в отношении водителей, которые перекрывают проезжие части дорог, и в целом неправильно паркуют своих железных коней. Настоятельно просим горожан соблюдать все правила дорожного движения, – дополнил начальник районной полиции Болат Тотыбаев.

В отношении правонарушителя был составлен административный протокол по статье 597 части 3 КоАП РК.