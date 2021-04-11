В двух районах Алматы на день отключат холодную воду

В ряде зданий Медеуского и Жетысуского районов Алматы на день отключат холодную воду, передает zakon.kz со ссылкой на inAlmaty.kz.

Как сообщили в пресс-службе ГКП "Алматы Су", временное отключение необходимо для ввода в эксплуатацию новых сетей холодного водоснабжения, .

Водоснабжение будет ограничено на территории Медеуского района:

12 апреля с 9 до 17 часов в квадрате улиц Елибекова – Сырмак – Береговая – Аль-Фараби;

13 апреля с 9 до 18 часов в квадрате улиц Жургенова – Янушкевича – северо-западная сторона Баишева.

Ограничения введут 13 апреля с 9 до 18 часов в Жетысуском районе в квадрате улиц Баянаульская- Жангельдина – Хамиди – Райымбека. Также ожидается снижение давления воды на водопроводных сетях, проходящих под проспектом Суюнбая от улицы Шаврова до улицы Тюлькубасская.

Объекты социальной сферы на время отключения будут обеспечены питьевой водой автоцистернами.