IBO опубликовала совместное фото Головкина с братом-близнецом

Международная боксерская организация (IBO) опубликовала твит, в котором поздравила некоторых бойцов с Днем братьев и сестер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.
В США и Канаде этот праздник отмечается 10 апреля, в Европе — 31 мая.
По случаю этого праздника IBO упомянула казахстанского боксера Геннадия Головкина и его родного брата Максима. Они родились 8 апреля 1982 года, а Геннадий старше Максима на 15 минут.
Сейчас Максим Головкин работает в компании Геннадия, GGG Promotions, и помогает своему брату в подготовке к боям, а также занимается тренерской деятельностью, работая с некоторыми перспективными боксерами из Казахстана. Что касается Геннадия Головкина, то он является
Happy #NationalSiblingsDay. pic.twitter.com/FflB0C5wYy— IBOBoxing (@IBOBoxing) April 10, 2021
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