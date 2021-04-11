IBO опубликовала совместное фото Головкина с братом-близнецом

Международная боксерская организация (IBO) опубликовала твит, в котором поздравила некоторых бойцов с Днем братьев и сестер, сообщает zakon.kz со ссылкой на Sports.kz.

В США и Канаде этот праздник отмечается 10 апреля, в Европе — 31 мая.

По случаю этого праздника IBO упомянула казахстанского боксера Геннадия Головкина и его родного брата Максима. Они родились 8 апреля 1982 года, а Геннадий старше Максима на 15 минут.

Сейчас Максим Головкин работает в компании Геннадия, GGG Promotions, и помогает своему брату в подготовке к боям, а также занимается тренерской деятельностью, работая с некоторыми перспективными боксерами из Казахстана. Что касается Геннадия Головкина, то он является