Названа причина столкновения двух пассажирских поездов в Египте

Названа основная причина столкновения двух пассажирских поездов в Египте, в результате которого погибли 19 человек, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По данным генеральной прокуратуры Египта, трагедия произошла из-за человеческого фактора.

Расследование железнодорожной катастрофы в провинции Сохаг 26 марта завершено, оно выявило, что в момент аварии начальник отдела контроля за движением поездов через вверенный ему участок не присутствовал на рабочем месте. (...) Диспетчер центрального контрольного участка в Асьюте поздно сообщил машинисту скорого поезда о наличии другого состава впереди на тех же путях. генпрокуратура Египта

В ведомстве отметили, что еще один диспетчер далее по курсу не повторил предупреждение машинисту идущего следом состава, что поезд впереди произвел остановку.

Кроме того, как сообщили в генпрокуратуре страны, выявлены нарушения в действиях машиниста первого поезда и его помощника, которые при экстренной остановке состава действовали в нарушение инструкций.

В ходе следствия было установлено, что помощник машиниста этого поезда употреблял наркотические вещества - "гашиш и трамадол".

Следы наркотических веществ были обнаружены и в крови диспетчера одного из участков железнодорожной магистрали, - свидетельствуют данные расследования.