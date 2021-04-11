Димаш Кудайберген восхитил поклонников своими спортивными навыками

11 апреля 2021, 20:37
Фото: скриншот

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген восхитил фолловеров своими спортивными навыками, сообщает zakon.kz.

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Публикация от Dimash Kudaibergen (@kudaibergenov.dimash)

Публикация Кудайбергена в соцсети за 40 минут набрала почти 50 тыс. просмотров. Подписчики Димаша оставили восхищенные комментарии под видео.

"Первый"

"Димаш, а у тебя растяжка классная"

"Ничего себе растяжка! Браво, Димаш! Не перестаешь удивлять!"

"Круто! Люблю тебя"

"Обалдеть!"

"Уау! Вот это растяжка!"

"Ого! Ничего себе! Супер!"

"Вы замечательный, каким бы ни были", - пишут они.

Один из подписчиков Димаша даже сравнил его с Джеки Чаном.

Молодчина! Весь в @jackiechan, - написал фолловер.


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