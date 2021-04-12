Гроза, град и пыльная буря ожидаются в Казахстане 12 апреля

Штормовое предупреждение объявлено в Шымкенте и пяти областях Казахстана, сообщает zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", 12 апреля в Туркестанской области местами ожидаются гроза, пыльная буря, возможен град. Ветер северо-восточный 15-20, порывы 23-28 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с. В Туркестане ожидаются гроза. Ветер северо-восточный порывы 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидается пыльная буря. Ветер восточный, юго-восточный, местами 15-20 м/с.

В Акмолинской области ночью и утром местами ожидается туман.

В Кызылординской области утром и днем местами ожидаются гроза, пыльная буря. Ветер северо-восточный утром и днем местами 15-20 м/с. В Кызылорде днем ожидается пыльная буря. Ветер северо-восточный днем порывы 15-20 м/с.

12-13 апреля в Карагандинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, местами 15-20 м/с. В Жезказгане 12 апреля ветер северо-восточный, днем порывы 15 м/с.

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