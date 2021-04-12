Разрешить вакцинацию от КВИ детей 12-15 лет хотят в Канаде

Министерство здравоохранения Канады в ближайшее время может одобрить использование препарата американской компании Pfizer для вакцинации от коронавируса детей в возрасте 12-15 лет, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Эту информацию ему подтвердили в Pfizer, где рассчитывают получить соответствующее разрешение от канадского Минздрава в течение "ближайших нескольких недель", - сообщил телеканал Global News.

14 декабря 2020 года в Канаде началась вакцинация населения. На данный момент в стране доступны вакцины американских компаний Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson и британско-шведской AstraZeneca. Прививки сделали 7,1 млн человек (18,9% населения).

Прививаться вакциной от Pfizer в Канаде в настоящее время разрешается лицам в возрасте от 16 лет. Другими одобренными в стране препаратами от коронавируса могут быть вакцинированы только совершеннолетние.