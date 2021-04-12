Айдос Мукатаев: Качество – это когда возвращается покупатель

Алматы буквально преображается на глазах. Неудивительно, ведь по данным Всемирного банка, крупнейший мегаполис занимает первую строчку в рейтинге Doing Business как место, где легче всего вести предпринимательскую деятельность. И, в первую очередь, стоит отдать должное тому, что на карте южной столицы появляется все больше экологических, культурно-досуговых объектов. Город с его количеством променадов и зеленых территорий начинает обретать европейский стандарт. К тому же, Алматы признали самым комфортным для проживания. Это значит, что приток приезжающих будет только увеличиваться, а вместе с ним и необходимость в качественном жилье.

Генеральный директор BI Development Almaty Айдос Мукатаев рассказал корреспонденту zakon.kz о предпочтениях жителей мегаполиса в выборе квартир, успехах компании и стратегии на ближайшие годы.

- Айдос Оразович, в начале беседы хотелось бы уточнить, на какой класс жилья есть спрос в Алматы и на какой именно ориентируется ваша компания?

- Многие ошибочно полагают, что мы строим исключительно дорогую недвижимость. Однако, на самом деле портфель компании представляет собой широкую продуктовую линейку. В холдинге делают особый акцент на строительстве доступного жилья. В этом состоит наша главная миссия присутствия в южной столице. При этом очень высокий спрос среди алматинцев наблюдается на ЖК стандарт и комфорт класса. Как раз в этом сегменте здесь начинает возводить дома наш лоукостер – Nova City. В этом году мы планируем выпустить порядка 4 тыс. квартир в продажу с учетом потребностей потенциального покупателя.

- Так получилось, что Алматы – это город с одним из самых высоких цен на недвижимость в стране. Тот, кто сможет снизить стоимость, однозначно будет лидером рынка. Как BI выстраивает свою ценовую политику?

- Стоимость квадратного метра обусловлена малым количеством земельных участков. Мы живем и работаем в уникальном городе с разнообразием исторических памятников. Ценность культурного наследия страны для нас превыше всего. Поэтому свободных территорий все меньше. Плюс большой отпечаток накладывает сейсмика в части расхода бетона и арматуры, а также удорожание стройматериалов.

Касательно удешевления. Мы регулярно проводим бенчмаркинг и изучаем международный опыт. К примеру, в Швеции 90% жилых домов строится по модульной технологии. Быстровозводимое строительство активно применяется в США, Японии и Китае. А в Сингапуре по этому методу реализовано самое высокое здание в мире высотой 140 метров. Наша компания использует эту высокотехнологичную инновацию с прошлого года. В Нур-Султане действует завод модульного домостроения ModeX. Там в условиях цеха изготавливается полностью укомплектованная блок-комната в чистовой отделке, которая потом доставляется на стройплощадку и собирается в единое целое. То есть, в короткие сроки и без потерь в качестве люди получают жилье стандарт класса по доступным ценам. В планах открыть такое же предприятие в Алматы.

- Какие районы сейчас выглядят наиболее перспективно как точки притяжения для жителей?

- Акимат Алматы выбрал восточные и западные ворота города для дальнейшего развития. Это правильное решение: здесь видится выгода и удобство для всех, как с точки зрения экологии, урбанистики и архитектуры, так и с точки зрения целесообразности. Мы тоже в отдельных случаях рассматриваем варианты освоения земель, на которых раньше находились производственные базы. Опыт у нас уже имеется – например, ЖК "Аманат", Art Residence, "Асыл Тау" возведены на таких участках. Планируем вести строительство в микрорайонах и пригородах. В мире считается, что мегаполис – это город с разными центрами, и мы идем к этому. Вспомнить хотя бы местность "Аксай", в конце 80-х там были поля, в 90-е годы появились новостройки. Сейчас это благоустроенные и самодостаточные районы.

- В Алматы много людей, у которых есть сверхнакопления в ЕНПФ. Что им можно предложить? Как, по-вашему, средства ЕНПФ повлияют на спрос и соответственно на цены на жилье?

- По данным наших аналитиков, изъятие пенсионных средств выше пороговой достаточности составит примерно – 1,7 трлн тенге. Из них около 700 млрд могут пойти на приобретение недвижимости, то есть порядка 120 тыс. казахстанцев станут потенциальными клиентами девелоперов. Плюс часть людей потратят свои накопления на погашение имеющейся ипотеки. А это значит, что, закрыв перед банком долги, человек рано или поздно задумается о расширении либо улучшении класса жилья.

К тому же, во всем мире наблюдается тренд на урбанизацию, Казахстан не исключение. Еще один фактор – в Алматы старый фонд жилья. Большинство построек – так называемые "хрущевки". Есть потребность в новом жилье и по нашим подсчетам рынок мегаполиса вырастет в среднем на 20%. Поэтому на 2021 год мы готовим большой портфель проектов в продажу и постараемся быть "на волне" спроса.

- Значит ли это, что рынок жилья в Алматы будет расти?

Однозначно, да. Уже в прошлом году холдинг вырос по объемам присутствия в Алматы в два раза по сравнению с 2019-ым. По доле рынка строительства мы вышли на лидерские позиции: завершили 6 проектов и начали продажи 9 ЖК. В целом в городе было введено в эксплуатацию чуть более 2,4 млн кв. м. Количество реализованного жилья в Алматы увеличилось на 10%.

В ближайшие годы мы намерены и дальше расти в объемах продаж и строительства. Помимо этого, на рынок южной столицы зашла наша дочерняя компания Nova City, занимающаяся строительством жилых комплексов стандарт класса. Но это вовсе не означает, что мы бросаем своего клиента. Nova City ведет деятельность по аналогичным BI Group стандартам.

- Что хотят современные алматинцы от домов? Как изменились требования к жилью за последнее десятилетие?

- В Алматы живет очень требовательный клиент, с хорошим вкусом, активный. В целом в условиях пандемии и карантина, определенный спрос сместился с 1-2-комнатных квартир на более просторные. Часто я лично приезжаю на собрания жильцов. Не ощущая прямого коннекта с ними, мы не будем развиваться. Это касается как сервиса, так и строительства.

Наши клиенты участвуют в облике и наполнении своих домов. Мы также влияем на комфорт жителей. Строительная сфера в числе последних подвергается цифровизации. Однако компания BI Group стала первой активно применять инновационные технологии.

- Здесь поподробнее. В каждой отрасли мы сталкиваемся с прорывными инновациями, которые перекраивают тот или иной рынок. Какие технологии возможны в строительстве?

- Нашу компанию сейчас знают как ведущий Construction Tech Центральной Азии. Холдинг давно отошел от бумажных договоров, подписывая все в электронном виде на портале BI Partners. Сейчас там зарегистрированы 50 тыс. партнеров и совершены онлайн-закупки на 96 млрд тенге. Операционным процессом строительства на более чем 170 наших объектах мы управляем через приложение Opera Build. Оно помогает вести контроль качества, устранять замечания по безопасности и охране труда. Это позволило сократить затраты проектов в среднем на 10%. Bird – программа по разработке квартирографии с помощью искусственного интеллекта. Она может рассчитать финансовую модель жилого комплекса всего за один час с учетом строительных норм. Услуга Connected Home – это все системы жизнеобеспечения в одном смартфоне. Лучшее решение, чтобы управлять функциями вашей квартиры дистанционно: отключить электроэнергию, подачу воды, если вдруг случилась протечка. Все доступно в экосистеме BIG App. Словом, мы усердно развиваемся в этом направлении.

- Как на деятельность компании повлияла пандемия коронавируса?

- Компания переживает уже не первый кризис, поэтому мы научились приспосабливаться к условиям неопределенности. К счастью, несмотря на проблемы с несвоевременной поставкой импортных стройматериалов, 95% своих объектов холдинг завершает в срок и лишь некоторые проекты могут идти с небольшой задержкой. Оставаться ликвидными нам помогло принятие антикризисных мер и переход с офлайн на онлайн продажи. Наши специалисты дистанционно реализовали более 1 тыс. квартир.

Мы благодарны своим клиентам за понимание и доверие к нашей компании. В свою очередь, BI Group будет и дальше придерживаться принципов открытости и надежности, чтоб сохранить репутацию добросовестного застройщика.