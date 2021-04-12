Космонавт назвал версию гибели Гагарина

Причина авиакатастрофы, в которой погиб первый космонавт планеты Юрий Гагарин, так и останется неопределенной, возможно, что его самолет столкнулся с метеозондом. Об этом РИА Новости рассказал дважды Герой Советского Союза, последний ныне живущий член первого отряда космонавтов Борис Волынов, передает zakon.kz.

Трудно сказать. Ничего не понятно. Версий много, какая из них истинная - не узнать. Одна из версий, что солдат запустил метеорологический шар-пилот. Это аппарат весом около килограмма. Если самолет столкнется с ним остеклением фонаря на большой скорости - мало не покажется. При этом сам шар при полете на большой скорости разглядеть заранее нельзя, - рассказал Волынов.

Космонавт также сообщил, что входит в комиссию по расследованию причин трагедии.

Первый космонавт Земли Юрий Гагарин погиб 27 марта 1968 года во время тренировочного полета МиГ-15УТИ у деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Однозначную причину авиакатастрофы до сих пор установить не удалось.

По данным расследования, до срыва машины в штопор состояние Гагарина было совершенно нормальным. Затем произошло какое-то неожиданное событие, из-за чего самолет оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования. Вместе с Гагариным погиб летчик-инструктор, командир полка Владимир Серегин.

Официально сообщалось, что экипаж из-за изменившейся воздушной обстановки (подробности не уточняются) совершил резкий маневр и сорвался в штопор. Пытаясь вывести машину в горизонтальный полет, пилоты столкнулись с землей. Отказов или неисправностей техники не обнаружилось. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.