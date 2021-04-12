Регионам рекомендовали активизировать работу ПМСП для лечения больных с КВИ

Управлениям здравоохранения необходимо активизировать работу ПМСП и не допустить критического заполнения коек, сказал на заседании правительства министр здравоохранения Алексей Цой, передает корреспондент zakon.kz.

В связи с нарастанием количества тяжелых больных в отдельных регионах с начала текущего года министерством выезжало в регионы. По результатам поездок выявлены ряд замечаний. Имело место недостаточное динамическое наблюдение и лечение сопутствующих заболеваний пациентов из диспансерных групп на уровне ПМСП. Слабая информационно-разъяснительная работа среди населения о мерах профилактики и диагностики КВИ, — заявил Алексей Цой.

Так, по его словам, проблемные вопросы кадрового обеспечения выявлены на уровне инфекционных стационаров. В связи с чем регионам были даны рекомендации.

Министр добавил, что управлениям здравоохранения необходимо взять на постоянный контроль оказание медпомощи больным КВИ на уровне ПМСП и стационаров.

Сегодня недостаточная работа на уровне ПМСП может привести к критическому заполнению коек инфекционных стационаров и снизить доступность населения к экстренной и плановой медпомощи. В этой связи управлениям здравоохранения необходимо активизировать работу ПМСП, обеспечить постоянный мониторинг за амбулаторным лечением больных с КВИ, держать на постоянном контроле работу мобильных бригад в части своевременного обслуживания вызовов и консультации пациентов, забора образцов материалов на ПЦР, доставки лекарственных средств на дом пациентам с КВИ и пневмонией, усилить обратную связь с прикрепленным населением обеспечить контроль за амбулаторным лечением особенно лиц из групп риска, активизировать информационно разъяснительную работу, — заключил Цой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан