Известные общественники и журналисты вошли в новые советы Nur Otan

Вакцинацию граждан от COVID-19 и распределение вакцин в регионах возьмут на партийный контроль в "Nur Otan". Об этом стало известно на первом организационном заседании Комитета партийного контроля, где также был утвержден новый состав и определен план работы на предстоящий год, сообщает zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе партии, первоочередная задача комитета и комиссий партийного контроля в регионах обеспечить системный контроль за выполнением электоральных обязательств.

Среди актуальных направлений также остаются вопросы качества работы госорганов с обращениями граждан, мониторинг эффективности расходования бюджетных средств и многое другое.

График работы и новый состав также был утвержден на первом установочном заседании Республиканского общественного совета по противодействию коррупции.

Коррупция – это не только взяткодательство и взяточничество. Это еще и халатное отношение к своим обязанностям, разгильдяйство и неэффективное использование бюджетных средств, с которыми следует бороться всеми доступными мерами, - отметил новый председатель совета Ерлан Саиров.

Напомним, ранее первый заместитель Председателя "Nur Otan" Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook рассказал, как в правящей партии намерены обеспечить реализацию своих предвыборных обещаний.

По его словам, по поручению Елбасы, Лидера партии Нурсултана Назарбаева, а также в рамках реализации концепции "Слышащего государства" Президента страны Касым-Жомарта Токаева системно переформатирована работа общественных советов партии.

Решением Бюро Политического совета вместо упраздненного института партийных кураторов создано 14 республиканских общественных советов по контролю за реализацией конкретных направлений предвыборной программы "Nur Otan". Аналогичные советы будут создаваться и на региональном уровне.

Работа советов будет выстраиваться в публичном формате с учетом общественного мнения, а также на базе анализа обращений граждан в общественные приемные партии по всей стране.

При этом Бауыржан Байбек также подчеркнул, что перед советами "Nur Otan" стоит задача по вовлечению экспертного сообщества к открытому обсуждению острых социальных вопросов, а также поддержке гражданских инициатив.