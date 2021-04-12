Бились до последнего: странный матч состоялся в Колумбии

Футболисты в Колумбии - люди отчаянные, готовые биться за победу до последнего. Подтверждением этому стал матч между "Рионегро Агилас" и "Бояко Чико" в высшем дивизионе чемпионата этой страны, передает zakon.kz.

"Рионегро Агилас" пришлось заявить 7 игроков из-за того, что другие футболисты либо заболели коронавирусом, либо восстанавливаются после травмы. Федерация футбола Колумбии, несмотря на такие обстоятельства, отказалась переносить матч. Но еще удивительнее другое: 6 полевых игроков и вратарь умело противостояли сопернику с 10 полевыми игроками и вратарем, до 57-й минуты счет в игре был 0:0.

Дальше сопротивляться было невозможно- "Рионегро Агилас" пропустил 3 гола. На 79-й минуте мучение закончилось - в составе "Рионегро Агилас" травмировался еще один футболист, и матч не могли продолжить по базовым правилам ФИФА.

Еще перед игрой "Рионегро Агилас" сообщил в твиттере, что игроки выйдут на матч исключительно, чтобы избежать суровых санкций. А перед стартовым свистком они позировали с баннерами "LIFE FIRST" и "#CLEANPLAY".