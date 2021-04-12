Запрет на высокий уровень жизни - новый фейк озадачил казахстанцев

В Казнете активно распространяется сообщение о запрете для казахстанских студентов, обучающихся за рубежом, сообщает zakon.kz.

Автор отмечает, что МВД РК якобы планирует запретить студентам выкладывать фото, видео и текстовые сообщения, рассказывающие о высоком уровне жизни в других странах.

Это сообщение – сатира, не претендующая на достоверность, - отмечает Stopfake.kz.

Впервые сообщение появилось на странице одного Instagram-паблика.

Стоит отметить, что в шапке профиля указано - все публикуемые новости фейковые.

Сатирический контент. Любое совпадение с людьми и событиями — абсолютная случайность, — сказано в описании страницы.

Сатирические аккаунты нередко становятся источником фейков, поскольку не всегда пользователи проверяют происхождение информации.

Призываем более внимательно относиться к авторству таких сообщений, - отметили эксперты.