Иран пообещал отомстить Израилю "за нападение" на ядерный объект

Тегеран своевременно ответит Израилю за аварию на ядерном объекте в Натанзе, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

По его словам, это произойдет "в нужное время".

Подобные действия со стороны Израиля являются "актом ядерного терроризма на иранской земле", - говорится в сообщении Известий.

Глава МИД Ирана Джавад Зариф также отметил, что страна продемонстрирует Израилю прорыв в ядерном развитии, так как, по его словам, израильская сторона считает, что "преуспела в этом".

Сионисты хотят отомстить иранскому народу в ответ на успех в процессе снятия санкций, наш ответ дойдет до самих сионистов, — добавил он.

11 апреля в Натанзе произошла авария в распределительной электросети на атомном объекте "Шахид Ахмади Рошан". Обесточены оказались подземные центрифуги. На их восстановление может потребоваться около года.

В настоящее время продолжается расследование произошедшего.

По данным источников издания The New York Times, к атаке может быть причастна израильская разведка. Утверждается, что повреждения вызваны взрывом.