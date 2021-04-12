В Бразилии строят еще одну статую Христа

В Бразилии строят новую статую Иисуса Христа, сообщает zakon.kz.

Как отмечает РИА Новости, второй монумент будет выше знаменитого Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро.

Статую назовут Христос-Защитник: ее высота составит 43 метра, на пять метров больше, чем у Христа-Искупителя, - говорится в сообщении.



Идея возведения монумента принадлежит мэру города Энкантадо Адроальдо Конзаттии, который умер в марте от осложнений COVID-19.

Отмечают, что это сооружение должно привлечь туристов в город и укрепить веру бразильских католиков.

Статуя Христа-Искупителя расположена на вершине горы Корковаду. Является символом Рио-де-Жанейро и Бразилии в целом.

В 2007 году неофициально избрана одним из Новых семи чудес света.