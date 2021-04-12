В пяти областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение 

13 апреля в нескольких областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение, сообщает zakon.kz.

В Костанайской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, восточный днем местами 15 м/с.

В Акмолинской области местами ожидается туман. Ветер северо-восточный, днем на юго-востоке области 15-20 м/с. В Кокшетау ночью ожидается туман.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный местами 15-20 м/с.

В Туркестанской области местами ожидаются гроза, град, ветер северо-восточный 15-20 м/с. В Шымкенте утром и днем ожидается гроза. В Туркестане временами ожидается гроза.

В Актюбинской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, днем местами 18 м/с.