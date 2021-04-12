Депутат маслихата Михаил Грачев рассказал, что проспект Саина в Алматы будут пробивать от Рыскулова до Акын Сара, передает zakon.kz.

InAlmaty.kz сообщает, что проспект Саина в Алматы планируют пробить еще на три километра. Депутат Михаил Грачев сказал, что пробивку будут вести от проспекта Рыскулова до улицы Акын Сара. Участок будет соединять нижнюю часть города с главными магистралями.

Также депутат отметил, что завершается пробивка Назарбаева от Райымбека до Жансугурова. Работы могут завершится уже в ноябре. По его словам, ожидается снижение транспортной нагрузки на Назарбаева на 20%. Кроме того, снизится нагрузка с прилегающих магистральных улиц, соединяющих северную часть города с центральной частью.