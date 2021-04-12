Как Алматы сделают городом равных возможностей

В самом крупном мегаполисе Казахстана стартовала программа развития «Алматы – 2025». Это документ, определяющий основные векторы развития города Алматы на ближайшие 4 года. Всего в документе 7 основных направлений. Сегодня мы расскажем об одном из них: "Алматы - город равных возможностей".

По информации пресс-службы маслихата Алматы, данный пункт ставит перед городскими властями ряд целей по реализации потенциала местных инициатив в сферах образования, здравоохранения, спорта и социального благосостояния. К 2025 году в Алматы будет повышена эффективность системы образования. обеспечено здоровье населения и занятие массовым спортом, созданы дополнительные рабочие места и комфортная городская среда для людей с особыми потребностями.

Малоимущие продолжат получать государственную адресную социальную помощь, а также социально уязвимые слои насления продолжат получать жилищную помощь. Акимат гарантирует предоставление социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов (единовременные, ежемесячные социальные выплаты малообеспеченным гражданам на местном уровне, единовременная социальная помощь участникам, инвалидам ВОВ ко дню Победы, социальная помощь приравненным к участникам ВОВ, вдовам и семьям погибших в годы Великой Отечественной войны, в Афганистане и др.), предоставление специальных социальных услуг гражданам, нуждающимся в их получении, обеспечение техническими вспомогательными средствами реабилитации и социальными услугами в соответствии с индивидуальной программой реабилитации, размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе.

Число созданных рабочих мест в Алматы будет увеличиваться из года в год. Если в 2021 году их количество составит 49248, то в 2025-м году - 53308.

Обеспечение временной занятости будет происходить через общественные работы, социальные рабочие места, обеспечение временной занятости выпускников колледжей, ВУЗов произойдет через молодежную практику. Планируется направление безработных на созданные работодателями рабочие места для участия в общественных работах, социальных рабочих местах, молодежной практике. Среди других целей - повышение уровня трудоустройства путем краткосрочного профессионального обучения безработных по профессиям, наиболее востребованным на рынке труда; повышение уровня трудоустройства и информированности населения о мерах содействия занятости путем проведения ярмарок вакансий, создание на принципах инклюзивности специальных рабочих мест для людей с инвалидностью, поддержка предпринимательской инициативы путем выдачи безвозмездных грантов безработному и самозанятому населению, трудоустройство на вновь создаваемые рабочие места при реализации инвестпроектов в рамках программы «Развитие продуктивной занятости массового предпринимательства», направление безработных для трудоустройства на проекты, создаваемые в рамках региональных и государственных программ, оказание адресной социальной помощи и жилищной помощи малообеспеченным гражданам, оказание социальной помощи отдельным категориям нуждающихся граждан, мониторинг созданных рабочих мест по проектам в рамках региональных и государственных программ, - говорится в документе.

К 2025 согласно программе запланировано достичь 100%-ного охвата детей от 3 до 6 лет дошкольным воспитанием и обучением за счет строительства новых детских садиков, реконструкции зданий 6 детсадов, привлечение инвесторов к строительству новых частных детсадов, цифровизации процессов, обеспечения преемственности образовательных программ.

Пути достижения поставленных целей по улучшению здравоохранения в Алматы - создание во всех районах современной инфраструктуры, обеспечивающей предоставление большинства медицинских услуг в одном месте, начиная от стоматологии и заканчивая сложными хирургическими операциями, финансовая, инфраструктурная, организационная и информационная поддержка общественных проектов в области профилактики здравоохранения, развитие центров реабилитации (в том числе, психологической) для граждан, попавших в алкогольную или наркотическую зависимость, предоставление квалифицированной помощи на дому, строительство 11 семейно-врачебных амбулаторий по 200 посещений в смену, новой амбулатории, хосписа, ЦСМП, нового приемного отделения с операционным блоком, поликлиники, сейсмоусиление с восстановительными работами и капитальным ремонтом 12 объектов здравоохранения. Также запланировано строительство теннисного центра с крытыми и открытыми кортами по адресу: город Алматы, Алатауский район, севернее улица Рыскулова, западнее улица Момышулы, проектирование и строительство 5-и физкультурно-оздоровительных комплексов в микрорайонах Алатауского, Жетысуйского, Медеуского, Турксибского районах города Алматы, установка 97 спортплощадок «Workout» во дворах, парках и скверах, расширение возможностей для занятия спортом детей в бесплатных секциях.

Также развитие Алматы как города равных возможностей невозможно без формирование антикоррупционной культуры, образования и воспитания. В этом направлении планиреутся организация информационно-разъяснительной работы, публикация в СМИ информации по антикоррупционной тематике, вовлечение представителей гражданского сектора и общественности в работу государственных органов, в том числе общественных и наблюдательных Советов при акимате, организация участия неправительственных организаций посредством государственного социального заказа в мероприятиях по формированию антикоррупционной культуры, мониторинг и оценка эффективности реализации программ развития, отраслевых программ, антикоррупционных планов, с участием представителей государственных органов, общественности, СМИ.

Подготовил Альберт Ахметов